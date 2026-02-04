Las lluvias persistentes en la Sierra, Cuenca Minera y el Andévalo elevan la vigilancia en toda la provincia de Huelva
El aumento continuado de caudales acabará trasladándose a los grandes ríos coincidiendo con una pleamar elevada, por lo que se pide extremar la precaución
Este volumen de agua terminará desembocando en los grandes ríos de la provincia, como el Río Tinto, el Río Odiel y el Río Guadiana, incrementando sus niveles en las próximas horas. A esta circunstancia se suma un factor añadido: la pleamar prevista para las 17:00 horas, con un coeficiente de marea del 95, considerado elevado, lo que puede ralentizar la salida natural del agua en tramos bajos, riberas y zonas cercanas a las desembocaduras.
Mientras tanto, ya se están registrando incidencias de distinto alcance en numerosos municipios, especialmente relacionadas con caídas de muros, pequeñas anegaciones, acumulaciones de agua, desprendimientos puntuales y problemas en caminos rurales y vías urbanas. Los ayuntamientos de la provincia mantienen activos sus dispositivos municipales, trabajando sobre el terreno para minimizar riesgos y salvaguardar a la población, al tiempo que informan de manera constante a través de sus redes sociales y canales oficiales.
Desde las administraciones locales y los servicios de emergencia se insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar cauces ni zonas inundables y seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales, ya que la evolución de los caudales dependerá tanto de la persistencia de las lluvias como del comportamiento de los ríos a lo largo de la jornada.