El temporal provoca la rotura de la tubería principal de agua en Hinojos y el Ayuntamiento pide un uso responsable
El suministro está garantizado por el momento gracias al depósito municipal, mientras se trabaja en la reparación
El Ayuntamiento de Hinojos ha informado de una avería en la red de abastecimiento de agua potable causada por el temporal de lluvias, que ha provocado un movimiento de tierra y la rotura de la tubería principal que conduce el agua desde el pozo de La Matanza hasta el depósito municipal.
Aunque el suministro al municipio se mantiene garantizado por ahora gracias a las reservas del depósito, desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que realice un uso responsable del agua potable, ya que la reparación podría prolongarse durante varias horas o incluso días, en función de la evolución meteorológica. El Ayuntamiento mantiene activos los trabajos y las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento a Hinojos mientras se solventa la incidencia.