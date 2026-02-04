El Ayuntamiento de Escacena del Campo corta una carretera por riesgo de desbordamiento tras el temporal
La HU-6110 permanece cerrada a la altura de la aldea de Tejada por acumulación de agua en la calzada
El Ayuntamiento de Escacena del Campo ha informado del corte total de la carretera HU-6110 como consecuencia de las fuertes lluvias asociadas a la borrasca Leonardo, que están afectando a distintos puntos de la provincia. El corte se localiza a la altura de la Aldea de Tejada, en dirección a Aznalcóllar, debido al peligro inminente de desbordamiento de un arroyo y la acumulación de agua sobre la calzada.
Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la máxima prudencia, solicitando a vecinos y conductores que no intenten cruzar la zona afectada bajo ningún concepto, eviten desplazamientos innecesarios y extremen las precauciones en áreas próximas a cauces de agua. Los servicios de emergencia y mantenimiento permanecen trabajando y vigilando la evolución de la situación, mientras el Ayuntamiento mantendrá informada a la población sobre cualquier novedad y la reapertura de la vía cuando las condiciones lo permitan.