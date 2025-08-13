Villarrasa se prepara para el II Concurso de Sevillanas “El Condado por Sevillanas”

Villarrasa volverá a llenarse de arte, compás y tradición el próximo viernes 22 de agosto con la celebración del II Concurso de Sevillanas “El Condado por Sevillanas”. La cita, organizada por la Concejalía de Festejos, se desarrollará en la Caseta Municipal a partir de las 23:00 horas y promete una noche donde el baile y la música serán protagonistas absolutos.

El certamen reunirá a parejas y grupos llegados de distintos puntos de la comarca para mostrar sobre el escenario su destreza y elegancia al son de las sevillanas. Los participantes podrán inscribirse hasta el jueves 21 de agosto, bien en el Ayuntamiento de Villarrasa o a través del teléfono 959 419 238.

Desde el Consistorio animan a vecinos y visitantes a acudir con su mejor traje y las ganas de disfrutar de una velada que refuerza la identidad cultural andaluza y el espíritu festivo de la localidad.