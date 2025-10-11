Interceptado en Almonte un conductor que quintuplicaba la tasa máxima de alcohol permitida al volante
La Policía Local lo detuvo tras ser alertada por un ciudadano que siguió su coche mientras realizaba maniobras peligrosas. Dio 1,24 mg/l en aire espirado, casi cinco veces más de lo legal
La Policía Local de Almonte ha interceptado a un conductor que circulaba por la localidad quintuplicando la tasa máxima de alcohol permitida, tras arrojar un resultado de 1,24 miligramos por litro de aire espirado, cuando el límite legal es de 0,25 mg/l.
Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer, después de que un ciudadano avisara a los agentes al observar que un vehículo realizaba maniobras bruscas y peligrosas. El testigo, que iba detrás del coche, fue informando en tiempo real de su ubicación hasta que una patrulla consiguió interceptarlo.
Una vez detenido el vehículo, los agentes practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo y fue citado para un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.
El coche fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal, al no desaparecer las causas de la infracción y encontrarse obstaculizando la circulación.
La Policía Local de Almonte ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos, que permite actuar con rapidez y evitar situaciones que podrían tener consecuencias graves en la carretera.