Santa Olalla del Cala celebra este fin de semana las I Jornadas de Tradiciones Ibéricas

Santa Olalla del Cala se convierte este fin de semana en el epicentro del jamón ibérico y la cultura gastronómica de la Sierra con la celebración de las I Jornadas de Tradiciones Ibéricas, que tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento local con el apoyo de la Diputación de Huelva, busca poner en valor la excelencia de los productos ibéricos y rendir homenaje a ganaderos, productores y familias que mantienen viva esta tradición centenaria.

Durante estas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones de jamón y otros productos ibéricos, así como de talleres de cocina en vivo donde se enseñarán técnicas tradicionales de preparación. Además, se han programado rutas senderistas por las dehesas, exposiciones sobre la cultura del cerdo ibérico y concursos de cortadores de jamón, todo en un entorno que combina patrimonio natural, histórico y gastronómico.

La diputada de Agricultura y Ganadería, Patricia Millán, ha subrayado el compromiso de la Diputación en apoyar iniciativas que “ponen en valor a uno de los grandes productos estrella de nuestra gastronomía” y promueven la cultura local. Por su parte, la alcaldesa de Santa Olalla del Cala, Asunción Ríos, ha destacado la importancia de visibilizar “el esfuerzo de quienes trabajan día a día en torno al cerdo ibérico” y ha augurado que estas jornadas se consolidarán como una cita anual imprescindible en la comarca.

El programa de actividades combina el disfrute gastronómico con la promoción del patrimonio rural y cultural, reforzando el papel del cerdo ibérico como motor económico y cultural de la Sierra. Los visitantes pueden participar en todas las actividades programadas, disfrutar del ambiente festivo y conocer de primera mano la tradición y la excelencia de los productos ibéricos locales.