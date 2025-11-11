Villarrasa celebra la VI Feria del Mosto con degustaciones y actividades culturales

El municipio de Villarrasa prepara la sexta edición de su Feria del Mosto, un evento que se celebrará el sábado 22 de noviembre en la Plaza de España y que se ha consolidado como una de las principales citas otoñales del Condado de Huelva. La feria, organizada por el Ayuntamiento y la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de los Remedios, ofrecerá degustaciones gratuitas de mosto, tapas elaboradas con productos locales, actuaciones de música y baile, así como actividades infantiles.

La presentación del evento, celebrada en la Diputación de Huelva, contó con la presencia del diputado provincial Juan Daniel Romero, el alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, la concejala de Festejos, Estefanía Martín, y el presidente de la cooperativa, José Iglesias. Romero destacó que la Feria del Mosto se ha convertido en un referente para la promoción del vino joven zalema y subrayó el compromiso de la Diputación con los municipios y cooperativas que impulsan los productos de la tierra.

Por su parte, Alpresa destacó el esfuerzo de la cooperativa y de los agricultores locales para superar las dificultades provocadas por el mildiu y asegurar una cosecha de calidad, y animó a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada de convivencia con música, gastronomía y mosto. José Iglesias valoró la calidad del producto de este año, “suave, afrutado y con baja acidez”, pese a la reducción de la producción.

La VI Feria del Mosto de Villarrasa se celebrará a partir de las 13:30 horas, ofreciendo un ambiente festivo y familiar que combina tradición vitivinícola, gastronomía y cultura local.