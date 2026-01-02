La Mancomunidad Campiña Andévalo impulsa nuevas áreas recreativas para mejorar el bienestar y el ocio saludable

La Mancomunidad Campiña Andévalo avanza en la mejora de los espacios públicos con la creación de nuevas áreas recreativas en los municipios que la integran, una actuación que refuerza la convivencia, el ocio saludable y el contacto con la naturaleza como elementos clave para la calidad de vida.

En Valverde del Camino, la actuación más destacada ha sido la inauguración de una nueva área recreativa junto a la Vía Verde, concebida como espacio de descanso, encuentro y disfrute para vecinos y visitantes. Además, se han visitado las inmediaciones del Parque Huerta Arturo, donde se ha instalado una zona de calistenia destinada al uso diario y al fomento de la actividad física al aire libre.

El proyecto ha permitido la creación de cuatro áreas recreativas, una en cada municipio participante, todas ellas equipadas con juegos infantiles, mesas de picnic, pérgolas y zonas de sombra, así como elementos adaptados para garantizar la accesibilidad universal. Estas actuaciones buscan ofrecer espacios inclusivos y preparados para todos los públicos.

Las obras se han ejecutado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos, impulsado por el Ministerio de Turismo y canalizado a través de la Junta de Andalucía. La dirección de obra ha corrido a cargo de la Diputación de Huelva.

La inversión total asciende a 800.000 euros, destinados a la mejora integral de la Vía Verde, un trazado de 36 kilómetros que conecta San Juan del Puerto, Trigueros, Beas y Valverde del Camino, e incluye también actuaciones sobre los antiguos molinos de agua existentes a lo largo del recorrido.

Desde la Mancomunidad se subraya que estas inversiones son fruto del trabajo conjunto y la cooperación entre municipios, y se hace un llamamiento a la ciudadanía para cuidar y mantener estos espacios, fundamentales para seguir avanzando en un modelo de desarrollo sostenible y de bienestar compartido.