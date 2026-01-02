Palos de la Frontera arranca el año con una nueva edición de su Feria de Videojuegos

Palos de la Frontera se convierte estos días en punto de encuentro para los amantes de la tecnología y los videojuegos con la celebración de una nueva Feria de Videojuegos, que se desarrolla del 2 al 4 de enero en la Carpa de la Juventud, dentro del programa de actividades navideñas del municipio.

Organizada por el Ayuntamiento, la iniciativa ofrece a jóvenes y familias un espacio para compartir afición, poner a prueba sus habilidades con los mandos y participar en competiciones en algunos de los títulos más populares del momento, como FIFA 26 o Mario Kart.

La feria cuenta con cerca de una veintena de puestos equipados con la última tecnología, permitiendo a los asistentes disfrutar tanto de videojuegos clásicos como de las propuestas más innovadoras del mercado, incluida la realidad virtual. Entre los juegos disponibles se encuentran también Dragon Ball, Super Smash Bros, Call of Duty y Just Dance.

Durante las tres jornadas, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, además del juego libre, se desarrollan torneos y competiciones, una de las actividades con mayor aceptación en ediciones anteriores y que este año se ha ampliado ante la elevada demanda de participación.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha destacado el “gran abanico de actividades y eventos” que se ofrece a la juventud palerma durante estas fiestas, subrayando que “es un placer ver cómo el pueblo vive cada acto con entusiasmo, combinando tradiciones con propuestas más actuales”.

La Feria de Videojuegos comparte espacio con la pista de patinaje sobre hielo instalada en la zona y se complementa con las sesiones diarias de cine infantil, que se proyectan de forma gratuita en la Casa de la Cultura, situada a escasos metros, configurando así una completa oferta de ocio para el primer fin de semana del año.