Felipe VI preside en Palos el centenario del vuelo del ‘Plus Ultra’, la histórica travesía hacia América

El rey Felipe VI preside este martes, 24 de febrero, en Palos de la Frontera los actos conmemorativos del centenario del vuelo del ‘Plus Ultra’, la primera travesía aérea transoceánica entre Europa y América del Sur realizada por un país latino, que partió el 22 de enero de 1926 desde el municipio onubense y llegó el 10 de febrero a Buenos Aires.

La celebración, aplazada el pasado mes de enero tras el accidente ferroviario de Adamuz, incluye un concierto de la Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, el descubrimiento de una placa conmemorativa en el monumento al ‘Plus Ultra’, un acto militar y una exhibición aérea.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha destacado que se trata de una fecha histórica para el municipio y ha animado a la participación ciudadana en una jornada que simboliza el legado y la proyección internacional de Palos de la Frontera.

Además, durante el acto se formalizará el hermanamiento con la ciudad argentina de Luján, donde se conserva el hidroavión, reforzando los lazos históricos entre ambos territorios.