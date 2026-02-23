Punta Umbría refuerza la limpieza de su litoral tras los últimos temporales

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha llevado a cabo durante la última semana una actuación extraordinaria y urgente de limpieza en los 13 kilómetros de su litoral, tras los efectos provocados por los recientes temporales y borrascas que han afectado a la costa.

El operativo ha estado compuesto por entre seis y ocho operarios diarios, apoyados por maquinaria tractora y equipos limpiaplayas, que han trabajado de manera intensiva a lo largo de toda la franja costera para retirar los restos acumulados por el mar.

Como resultado de la intervención, se han retirado diez cubas de gran capacidad y más de 200 metros cúbicos de residuos naturales, principalmente troncos y ramas arrastrados por los ríos hasta el mar a consecuencia de las lluvias intensas registradas en las últimas semanas.

Dado el carácter excepcional de la situación, el Consistorio ha tramitado un contrato menor por importe de 4.400 euros, IVA incluido, destinado específicamente a esta actuación urgente.

Esta primera fase de los trabajos se ha centrado en la retirada de los elementos más voluminosos con el objetivo de garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la playa en las mejores condiciones ante la proximidad de la temporada alta. No obstante, el Ayuntamiento ha confirmado que las labores de adecuación continuarán en las próximas semanas para completar la limpieza del entorno.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado que la playa “es el principal reclamo turístico del municipio y mantenerla en buen estado es una prioridad absoluta”. Asimismo, ha recordado que tras episodios de lluvias intensas es habitual que continúen llegando restos vegetales desde las desembocaduras durante semanas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el cuidado del litoral y la conservación de uno de los principales atractivos naturales y económicos del municipio.