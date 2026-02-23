Niebla estrena su propio juego de mesa inspirado en su historia y patrimonio

Niebla ya tiene su propio juego de mesa. Se llama ILIPLAPOLY y nace con el objetivo de acercar la historia, el patrimonio y la cultura local a vecinos y visitantes de una forma divertida y participativa.

El Ayuntamiento de Niebla ha anunciado la presentación oficial de este nuevo proyecto, que tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero, a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura. El acto servirá para dar a conocer todos los detalles de una propuesta que combina entretenimiento y divulgación histórica.

ILIPLAPOLY ha sido creado por dos jóvenes iliplenses que han querido transformar el legado monumental y cultural de la ciudad en un juego pensado para disfrutar en familia y con amigos. Con ilusión, creatividad y un profundo conocimiento de la identidad local, los autores han diseñado una dinámica que permite recorrer enclaves emblemáticos, personajes y episodios históricos a través del tablero.

Desde el Ayuntamiento destacan el valor de esta iniciativa no solo como producto cultural, sino también como ejemplo de emprendimiento juvenil y compromiso con la localidad. “Apostar por proyectos como este es apostar por Niebla, por su historia y por su juventud”, señalan fuentes municipales.

La presentación será una oportunidad para conocer de primera mano el funcionamiento del juego, descubrir sus mecánicas y respaldar el talento joven del municipio. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y se espera que congregue a numerosos vecinos interesados en esta propuesta que une tradición y ocio.

Con ILIPLAPOLY, Niebla suma una nueva herramienta para difundir su identidad y reforzar el vínculo entre generaciones a través del juego y el conocimiento compartido.