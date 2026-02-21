La provincia de Huelva promociona su oferta turística en la feria F.RE.E de Múnich

La provincia de Huelva está desplegando todos sus atractivos turísticos en la feria internacional de turismo F.RE.E de Múnich (Alemania), la mayor muestra de Baviera dedicada al ocio y los viajes, que se está desarrollando durante estos días en el recinto ferial Messe München con gran éxito profesional y de público.

F.RE.E, denominación actual de la antigua feria CBR Leisure and Travel, es a día de hoy la feria de turismo más popular y de mayor tamaño de Baviera y una de las más importantes de toda Alemania, considerada como un gran escaparate en el mundo turístico de cara al consumidor final. Se trata de una feria dirigida al público generalista, aunque también registra la afluencia de numerosos profesionales del sector turístico alemán.

Dentro del Plan de Acción 2026, la Agencia Destino Huelva participa en esta feria con un espacio expositivo dentro del stand de Turespaña, junto con Prodetur-Sevilla y el Patronato de Turismo de Cádiz con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la provincia de Huelva en un mercado con un importante potencial desestacionalizador.

El personal técnico de la Agencia ha mantenido diversos encuentros con empresas de agentes y touroperadores, mostrando también a los visitantes de la muestra, los diferentes atractivos turísticos de la provincia de Huelva, como el patrimonio histórico, paisajístico, natural y gastronómico de la provincia de Huelva.

El público alemán, que suele acudir a esta feria con el objetivo de planificar sus próximas vacaciones, sigue siendo uno de los más importantes para el turismo andaluz por su estabilidad y alta capacidad de gasto.

Con más de 120.000 visitantes y alrededor de 900 expositores de 50 países en 2025, la feria es un evento importante de la industria cada año, que ofrece una gran cantidad de oportunidades para la creación de redes, negocios y ventas directas. Desde equipos de camping y caravaning hasta actividades al aire libre, ofertas de bienestar y cruceros, F.RE.E cubre todas las áreas del mercado de ocio y viajes y ofrece a los expositores una oportunidad de primera clase para presentar sus ofertas a un público amplio.