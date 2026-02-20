Las instalaciones de Moeve en Palos superan los 3.300 visitantes en 2025 y refuerzan su apertura a la sociedad onubense

Las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera cerraron 2025 con un total de 3.339 visitantes, consolidándose como uno de los espacios industriales más visitados de la provincia dentro de los programas de puertas abiertas de la compañía. En conjunto, las instalaciones andaluzas —que incluyen también el complejo de San Roque (Cádiz)— superaron las 6.000 visitas a lo largo del año.

En el caso de Huelva, el programa educativo Campus de la Energía permitió que 1.757 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional conocieran de primera mano el funcionamiento del parque energético onubense, los procesos de producción y los retos de la transición energética. Las jornadas incluyeron contenidos sobre eficiencia, seguridad industrial, sostenibilidad y protección medioambiental.

Además, con motivo del Día Mundial de los Humedales, 587 alumnos participaron en talleres educativos celebrados en la Laguna Primera de Palos, centrados en la sensibilización ambiental y la conservación de los ecosistemas, reforzando la vinculación entre actividad industrial y entorno natural.

La compañía enmarca estas iniciativas dentro de su política de transparencia y responsabilidad social, acercando a la ciudadanía su estrategia de transición energética y su hoja de ruta Positive Motion 2030, con proyectos ligados a la movilidad sostenible, el hidrógeno verde y los biocombustibles avanzados.

Las visitas generales están dirigidas a asociaciones, instituciones, universitarios y público interesado en conocer la actividad del parque energético y su compromiso en materia de seguridad, medio ambiente y acción social, incorporando en Huelva recorridos complementarios por la Laguna Primera de Palos como ejemplo de recuperación y puesta en valor ambiental.