Almonte asegura que la actuación en el paseo de Matalascañas está encauzada y reclama medidas urgentes

El Ayuntamiento de Almonte ha asegurado que la actuación que se está llevando a cabo en el paseo marítimo de Matalascañas se encuentra “encauzada” y avanza con el objetivo de que esté finalizada antes de la próxima temporada estival.

El Consistorio ha explicado que los trabajos se están ejecutando con medios propios y ha respondido a las manifestaciones realizadas desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva sobre una supuesta falta de respuesta municipal. Según el equipo de gobierno, “a día de hoy no existe ninguna propuesta formal presentada por el Ministerio” en relación con esta actuación, por lo que, apuntan, no se ha remitido “ningún documento técnico ni planteamiento oficial” que permita hablar de negociación o respuesta institucional.

Desde el Ayuntamiento también se ha señalado que no fue convocado a la reunión celebrada esta semana en la Subdelegación con propietarios y asociaciones. El equipo de gobierno defiende que su intervención responde a la necesidad de actuar con determinación ante una situación que, aseguran, no puede prolongarse en el tiempo.

En este sentido, han subrayado que cuando se han solicitado medidas urgentes, las respuestas conocidas han estado orientadas a planteamientos a largo plazo, sin concretar actuaciones inmediatas. Como ejemplo, citan la regeneración de arena, cuya ejecución ha tardado cerca de una década.

El Ayuntamiento insiste en que la prioridad es que el paseo marítimo esté listo este verano y asegura que existe un seguimiento constante de los trabajos para garantizar el cumplimiento de los plazos. Asimismo, reitera su disposición a la colaboración institucional y a que otras administraciones se sumen a una actuación que consideran clave para la actividad turística, los negocios y los vecinos de Matalascañas.

“La base de una solución sólida se está construyendo desde ahora, con medios propios y con responsabilidad”, concluyen desde el gobierno local.