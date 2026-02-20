La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche celebra su primera sesión de 2026 en Castaño del Robledo

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha celebrado su primera sesión de 2026 en la iglesia inacabada de Castaño del Robledo, donde se ha presentado el balance de actuaciones desarrolladas durante el pasado año y la planificación prevista para el ejercicio actual.

El encuentro, presidido por Antonio Plaza, contó con la participación del delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez Sancha, así como con alcaldes de los municipios serranos y representantes de las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana.

Durante la sesión se puso en valor el trabajo de los agentes de medio ambiente y del dispositivo Infoca en la prevención y lucha contra incendios forestales, así como en la conservación del entorno natural. Asimismo, se destacó el excelente estado biológico del río Múrtigas.

De cara a 2026, la Junta Rectora centrará buena parte de sus esfuerzos en programas de educación ambiental y, especialmente, en el estudio y aplicación de medidas para combatir las plagas que afectan a la masa forestal del parque, con especial incidencia en quercíneas y castaños.

El delegado territorial subrayó el compromiso de agricultores, ganaderos, propietarios y colectivos locales con el espacio protegido, destacando las inversiones en trabajos selvícolas que superan los 20 millones de euros entre 2023 y 2025.

La sesión concluyó con una degustación de productos adheridos a la Marca Parque Natural, distintivo que reconoce la calidad y sostenibilidad de los servicios y productos vinculados a los espacios naturales andaluces.