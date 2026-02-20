La Escuela de Hostelería de Islantilla reabrirá su aula-restaurante tras once años cerrada

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reabrirá el próximo miércoles 25 de febrero el aula-restaurante de la Escuela de Hostelería de Islantilla, adscrita al Servicio Andaluz de Empleo, después de once años de inactividad. La recuperación de este espacio permitirá completar el modelo formativo del centro incorporando nuevamente el servicio real al público como parte esencial del aprendizaje.

El anuncio lo ha realizado la consejera Rocío Blanco Eguren durante una visita a las instalaciones, donde ha destacado que esta reapertura “supone recuperar un entorno real de aprendizaje en el que el alumnado puede aplicar los estándares de calidad y excelencia que exige el sector, reforzando así su empleabilidad”. En el recorrido ha estado acompañada por el delegado territorial del área, Juan Carlos Duarte.

Con la promoción actual, el centro alcanzará su vigésimo quinta edición y se aproximará al millar de profesionales formados desde su creación, consolidándose como un referente de la Formación Profesional para el Empleo en la provincia de Huelva.

La Escuela de Hostelería de Islantilla registra una tasa de inserción laboral del 93%, en un sector estratégico para la economía andaluza y especialmente para la costa onubense. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a diciembre de 2025, la provincia contabiliza 14.418 afiliados a la Seguridad Social en la hostelería, de los que 3.384 son trabajadores autónomos, lo que evidencia el peso de esta actividad tanto en el empleo asalariado como en el emprendimiento.

La reapertura del aula-restaurante permitirá al alumnado completar su formación en condiciones reales de trabajo, atendiendo al público y enfrentándose a las dinámicas propias del sector, un paso clave para facilitar su incorporación al mercado laboral.