Palos de la Frontera ejecuta un nuevo Plan de Asfaltado para reforzar la seguridad vial en el municipio

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a través de su Concejalía de Obras y Servicios, ha puesto en marcha un nuevo Plan de Asfaltado con el objetivo de mejorar el pavimento de distintas calles y avenidas del municipio que presentaban un notable desgaste debido al uso continuado, el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas.

Tras un estudio previo de las vías del término municipal, el Consistorio detectó zonas que requerían una intervención urgente para garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones. En esta primera fase, los trabajos se han centrado en el cruce de las avenidas Juan de la Cosa y Bayona la Real, a la altura del templo de la Virgen de los Milagros, así como en la calle Granada, actuaciones que continuarán ampliándose durante las próximas semanas.

El plan incluye además el parcheado en varios puntos del municipio, con especial atención al polígono industrial, una zona estratégica para asegurar el correcto desarrollo de la campaña agrícola y la fluidez del tráfico pesado.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha subrayado la importancia de estas actuaciones por su estrecha relación con la seguridad vial. Según ha señalado, “un buen firme mejora la circulación, facilita la frenada en caso de emergencia y repercute directamente en la seguridad de los peatones”, al tiempo que contribuye a la mejora estética y al cuidado de los barrios.

La empresa adjudicataria está llevando a cabo la retirada de la capa deteriorada mediante fresado, seguida de la aplicación de una imprimación por riego y la posterior extensión de una nueva capa de conglomerado asfáltico que se compacta para garantizar su durabilidad. Una vez finalizadas estas labores, se procederá al pintado y señalización horizontal para mejorar la visibilidad.

En el caso del parcheo, el procedimiento consiste en la preparación del terreno con imprimación, el vertido de alquitrán en frío y su compactación con apisonadora.

El Ayuntamiento continuará desarrollando este plan en todo el término municipal, incluyendo las zonas de La Rábida y Mazagón, con el propósito de mantener en óptimas condiciones la red viaria y reforzar la seguridad de vecinos y visitantes.