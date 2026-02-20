La Diputación Provincial de Huelva avanza en la puesta en marcha de los planes EDIL tras el XII Pleno de la RIU

El Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación Provincial de Huelva ha participado en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), un encuentro que ha marcado el inicio técnico y operativo de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea.

La cita, organizada por el Ministerio de Hacienda, ha servido para abordar aspectos clave como los sistemas de gobernanza, la planificación financiera, los mecanismos de seguimiento y control, así como las obligaciones en materia de comunicación y visibilidad de los fondos europeos.

La participación de la Diputación cobra especial relevancia tras la aprobación definitiva de sus tres planes EDIL, que supondrán una inversión inicial de 21 millones de euros en la provincia, ampliables hasta 30 millones en función del grado de ejecución y cumplimiento de objetivos.

Estas estrategias se desarrollarán en el Área Urbana Funcional de Valverde del Camino —integrada por cinco municipios—, el Área Urbana Funcional de La Palma del Condado —con 13 localidades— y el Área Urbana Funcional de Aracena —que engloba a los 29 municipios de la Sierra—, configurando una intervención de alcance provincial centrada en la cohesión territorial, la sostenibilidad y la transformación económica.

En el pleno también han participado representantes municipales y entidades beneficiarias de la provincia, reforzando la coordinación institucional necesaria para garantizar una ejecución eficaz desde las primeras fases del programa.

La asistencia a este foro se suma a las reuniones de trabajo que la Diputación ya ha iniciado con los ayuntamientos implicados, con el objetivo de alinear calendarios, definir prioridades y maximizar el impacto de las inversiones. Con ello, la institución provincial consolida su papel como entidad tractora en la gestión de fondos europeos y avanza en la implementación de unas estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida y los servicios públicos en el conjunto del territorio.