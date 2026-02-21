Isla Cristina avanza en su Plan de Emergencias con el análisis científico de zonas de riesgo y viviendas sociales

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha dado un nuevo paso en el desarrollo de su Plan de Emergencias y Alerta Temprana, con avances significativos en la identificación de zonas de riesgo, el análisis de la vulnerabilidad del parque de viviendas sociales y la planificación de espacios seguros ante emergencias costeras como tsunamis.

Estos trabajos se enmarcan en el Sistema de Gestión de Emergencias y Alerta Temprana incluido en el Plan de Actuación Integral (PAI) “Isla Cristina: una isla de cuidados”, orientado a reforzar la resiliencia del municipio ante fenómenos meteorológicos extremos y posibles desastres naturales.

En una reciente sesión técnica participaron investigadores de la Universidad de Huelva junto a responsables municipales de Planificación, Fondos Europeos, Urbanismo, Protección Civil y Seguridad Ciudadana. El objetivo fue analizar y validar los datos obtenidos en la investigación científica que servirá de base para el diseño definitivo del sistema.

Entre los avances más relevantes destaca la validación del modelo geofísico costero, que permitirá prever con mayor precisión el comportamiento del terreno y de la línea de costa ante episodios extremos, ajustando así los modelos de predicción de inundaciones y erosión.

Asimismo, se está elaborando un mapa de vulnerabilidad del parque de viviendas sociales, que no solo evalúa el estado estructural de los edificios, sino que permitirá establecer prioridades de rehabilitación y determinar cuáles ofrecen mayores garantías de seguridad ante una emergencia.

Uno de los puntos clave del trabajo ha sido la identificación de inmuebles aptos para evacuación vertical en caso de tsunami, catalogando aquellos edificios con estructura adecuada para servir de refugio inmediato y optimizar los protocolos de actuación.

Los resultados obtenidos se integrarán en el futuro sistema de alerta temprana del municipio, garantizando que las decisiones se adopten sobre base científica y adaptadas a las características específicas de Isla Cristina.