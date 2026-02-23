Isla Cristina felicita a Manuel Carrasco por su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha trasladado su felicitación pública a Manuel Carrasco tras conocerse su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía, una de las distinciones más altas que concede la comunidad autónoma y que será entregada el próximo 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía.

La Corporación Municipal ha expresado, en nombre del municipio, su “más sincera y emocionada felicitación” al artista, destacando que este reconocimiento supone un motivo de orgullo colectivo para la localidad. Desde el Consistorio subrayan que la trayectoria de Manuel Carrasco es ejemplo de talento, constancia y trabajo, valores que han marcado una carrera artística consolidada tanto a nivel nacional como internacional.

El cantante onubense, natural de Isla Cristina, ha llevado el nombre de su tierra por escenarios de toda España y del extranjero, convirtiéndose en un referente musical y en un embajador de su pueblo, de la provincia y de Andalucía. Su proyección, alcanzada desde la cercanía y la humildad que lo caracterizan, es para el Ayuntamiento reflejo no solo de su calidad artística, sino también de sus valores personales.

Desde el equipo de gobierno destacan que, a lo largo de los años, el artista ha mantenido un estrecho vínculo con sus raíces y con la localidad que lo vio crecer, proyectando una imagen positiva de Isla Cristina y contribuyendo a engrandecer el nombre de Andalucía.

Para el municipio, Manuel Carrasco representa mucho más que un cantante de éxito. Es inspiración y orgullo compartido. Con su música ha emocionado a miles de personas y ha situado a su tierra en el mapa cultural, consolidándose como uno de los artistas andaluces más influyentes de las últimas décadas.

El Ayuntamiento ha reiterado su felicitación en nombre de todos los vecinos y vecinas, celebrando este reconocimiento como propio y destacando que el nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía reconoce una trayectoria que trasciende lo artístico para convertirse en símbolo de identidad y pertenencia.