La Diputación garantiza la continuidad del proyecto de intervención social con la Fundación Secretariado Gitano en el Andévalo

La Diputación de Huelva ha confirmado la continuidad del proyecto de intervención social que se desarrolla en la comarca del Andévalo desde abril del pasado año a través de la Fundación Secretariado Gitano, en colaboración con el Ayuntamiento de Paymogo y la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.

El anuncio se produjo tras una reunión celebrada en la sede provincial y encabezada por el presidente de la Diputación, David Toscano, en la que participaron el alcalde de Paymogo, José Francisco García; el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, Juan Reyes; y el delegado provincial de Inclusión Social, José Manuel Borrero, entre otros responsables institucionales.

Toscano subrayó que esta iniciativa representa una clara apuesta por la “suma de fuerzas” entre administraciones y entidades sociales para implantar herramientas y recursos que faciliten la inclusión social, laboral y formativa en una comarca especialmente necesitada de oportunidades. El presidente provincial destacó la importancia de la colaboración con entidades con amplia trayectoria, como la Fundación Secretariado Gitano, para ofrecer apoyo a personas en situación de vulnerabilidad que buscan mejorar su formación o acceder al mercado laboral.

Desde la Fundación Secretariado Gitano valoraron de forma muy positiva la decisión de garantizar la continuidad del proyecto. Juan Reyes puso el acento en los resultados obtenidos hasta el momento, señalando la buena acogida de actuaciones como talleres de competencias digitales, aulas de refuerzo educativo e itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Según explicó, las acciones desarrolladas están teniendo un impacto favorable en la población beneficiaria.

Por su parte, el alcalde de Paymogo destacó la relevancia de que la sede del proyecto se ubique en el municipio, subrayando que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, reducir el desempleo y combatir el abandono escolar, ofreciendo herramientas para construir un futuro con mayores oportunidades.

El delegado provincial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, José Manuel Borrero, incidió en la necesidad de reforzar la cooperación y el trabajo en red entre administraciones públicas y entidades del tercer sector, defendiendo que la implicación conjunta multiplica la eficacia de las políticas sociales.

Con esta renovación, la Diputación reafirma su compromiso con la cohesión social en el Andévalo, consolidando un proyecto que busca impulsar la formación, la empleabilidad y la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión en la provincia de Huelva.