La Palma se convierte en escenario del orgullo onubense con la entrega de las Banderas de Andalucía

El Teatro España de La Palma del Condado se llenó este lunes de emoción, aplausos y sentimiento de pertenencia en la entrega de las Banderas de Andalucía, la mayor distinción que concede la Junta en la provincia. Un acto que puso en el centro a once onubenses —personas y entidades— cuyo trabajo ha dejado huella en Huelva y ha contribuido a impulsar su desarrollo y su proyección.

La ceremonia, presidida por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; y la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, sirvió para reconocer trayectorias marcadas por la constancia, la vocación y el compromiso con la tierra.

Los galardonados en esta edición han sido Manuel Ángel Vázquez Medel, Martín Lagares Díaz, Jaime de Vicente Núñez, Emilio Martín Romero, la Asociación Obras Cristianas de Gibraleón, Dehesa Dos Hermanas, el Hospital Infanta Elena, la cantaora Argentina María López Tristancho, Argentina, la Federación Andaluza de Caza, Fernando Vergel Araújo y Antonio Pontón Práxedes, a título póstumo.

Cultura, empresa, deporte, acción social, sanidad, tradición y liderazgo se dieron la mano en un reconocimiento que simboliza el esfuerzo colectivo de toda una provincia. Desde el pensamiento y la creación artística hasta la excelencia empresarial o la labor solidaria, cada premiado representa una pieza esencial en el crecimiento de Huelva.

La entrega de las Banderas de Andalucía no fue solo un acto institucional, sino una celebración del talento y la capacidad transformadora de quienes, desde distintos ámbitos, han sabido llevar el nombre de la provincia más allá de sus fronteras.

Con este homenaje, Andalucía vuelve a mirar a Huelva para reconocer que el progreso se construye desde el compromiso diario de su gente, esa que, con discreción o protagonismo, sigue escribiendo la historia viva de la provincia.