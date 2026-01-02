La Diputación refuerza su apoyo a mujeres y menores de Burkina Faso afectados por conflictos bélicos

La Diputación de Huelva ha renovado su compromiso con la cooperación internacional al conceder una subvención de 9.147 euros a la Asociación Cumbreños con Burkina, destinada a atender de forma urgente a mujeres y menores de Burkina Faso afectados por los conflictos bélicos que asolan el país africano.

La ayuda permitirá conceder becas a 60 niños y jóvenes para garantizar su acceso a una educación y alimentación adecuadas, así como microcréditos a 30 mujeres desplazadas y sin recursos para favorecer su autonomía económica. Además, se contempla la contratación de un monitor sociocultural y una trabajadora social, con el objetivo de apoyar a las familias en su proceso de adaptación tras haber vivido situaciones de violencia y desplazamiento forzoso.

Desde el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación se viene trabajando desde hace años con la asociación onubense en el Centro de Formación de Mujeres y Guardería de Boassa, un proyecto que ha ido creciendo de forma progresiva. Así lo ha recordado Dolores Mendoza, miembro de la congregación Misioneras de la Doctrina Cristiana y natural de Cumbres Mayores, quien vivió más de una década en Burkina Faso y fue directora del centro. Según ha explicado, el trabajo conjunto ha permitido dotar a la zona de aulas, guardería, placas solares, acceso al agua, comedor y caminos, mejorando de forma notable las condiciones de vida de la población.

Mendoza y representantes de la Asociación trasladaron el pasado mes de octubre los avances del proyecto al vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, destacando que actualmente se garantiza la alimentación diaria de más de un centenar de menores y la formación de mujeres del entorno.

La situación en Burkina Faso sigue siendo especialmente grave. Solo en 2024, la violencia de grupos armados causó más de 8.400 muertes, una cifra similar a la registrada en 2025, y el país cuenta con más de dos millones de personas desplazadas, muchas de ellas concentradas en la capital, Uagadugú, y en poblados cercanos como Boassa, donde más de medio centenar de familias sobreviven en condiciones muy precarias.

Con esta nueva ayuda, la Diputación de Huelva reafirma su apuesta por la solidaridad internacional, el apoyo a las poblaciones más vulnerables y la cooperación como herramienta para mejorar la vida de mujeres y menores en contextos de emergencia humanitaria.