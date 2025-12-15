Villarrasa celebra la Navidad con Cantores de Híspalis y una zambomba popular

Villarrasa vivirá unas fiestas navideñas llenas de música, tradición y participación ciudadana, con actividades centrales como una zambomba popular y un concierto del grupo Cantores de Híspalis. Ambas iniciativas fueron presentadas en la Sala de Prensa de la Diputación de Huelva, en un acto que contó con la presencia del diputado provincial Juan Daniel Romero, el alcalde y diputado provincial Arturo Alpresa, concejalas del Ayuntamiento y miembros del grupo musical.

El concierto de Cantores de Híspalis se celebrará el 23 de diciembre en la Plaza de España, ofreciendo un espectáculo participativo en el que el público podrá cantar villancicos populares y formar parte activa del evento. Los integrantes del grupo, Juani Calceteiro y Diego Benjumea, destacaron la cercanía con la provincia de Huelva y animaron a las familias a disfrutar del concierto, desde los más pequeños hasta los mayores.

Por su parte, la zambomba popular, que tendrá lugar el 19 de diciembre en el patio de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, contará con la participación de las escuelas municipales, reuniendo a vecinos y vecinas para compartir cante, guitarra, baile y música en un espacio emblemático del municipio.

El alcalde, Arturo Alpresa, señaló que estas actividades permiten reunir al pueblo, preservar las tradiciones y mostrar el talento local, mientras que el diputado provincial Juan Daniel Romero animó a visitar Villarrasa durante diciembre para disfrutar de una Navidad cultural, folclórica y auténtica.

Además, la programación navideña incluye talleres, actividades culturales, deportivas y de ocio, pensadas para todos los públicos, consolidando a Villarrasa como un punto de encuentro para disfrutar de la Navidad desde la tradición y la convivencia.