Un toro suelto provoca alarma en la carretera entre Moguer y Lucena del Puerto

Un toro suelto ha sido avistado recientemente en la carretera que une Moguer con Lucena del Puerto, generando alarma entre los conductores que circulaban por la vía. Según ha denunciado José Antonio Cabrera a través de su cuenta de Facebook, varios animales se encontraban cerca de la calzada, aunque afortunadamente no se ha producido ningún accidente, ya que los conductores lograron detenerse a tiempo.

Cabrera, que perdió a su hija en un accidente en 2024 relacionado con animales sueltos en carretera, ha alertado sobre los riesgos que suponen este tipo de incidentes y ha pedido a las autoridades mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar tragedias similares.

Hasta el momento, se desconoce el origen de los animales y si se ha logrado controlarlos o reubicarlos de forma segura, pero el incidente ha vuelto a poner de relieve la importancia de la señalización y precaución en carreteras onubenses donde es frecuente la presencia de ganado y equinos sueltos.