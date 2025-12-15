Diputación refuerza su compromiso con la adopción y la tenencia responsable de animales en Navidad

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Medio Ambiente, ha presentado una nueva campaña navideña de concienciación sobre la tenencia responsable de animales bajo el lema: “No lo ignores. No lo abandones. Actúa con responsabilidad”. La iniciativa busca reforzar la adopción y la lucha contra el abandono, especialmente en Navidad, una época en la que aumentan los casos de animales desatendidos.

En la presentación participaron el diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa, el veterinario responsable del Refugio Provincial de Animales de Valverde del Camino, Juan Carlos González, y Adrián Fernández, jefe de expansión de la Agencia Kilah, coordinadora de la campaña.

Alpresa destacó que la Navidad es “un momento clave para sensibilizar a la ciudadanía”, recordando que hasta el 1 de diciembre se han adoptado 193 perros de un total de 295 en el refugio. Subrayó que “un animal no es un regalo ni un juguete, sino un miembro más de la familia que requiere cuidados y atención durante toda su vida”.

El eje central de la campaña es un vídeo y una imagen gráfica protagonizados por ‘Max’, que transmiten un mensaje de reflexión sobre la adopción responsable. Además, el próximo 20 de diciembre, de 12:00 a 20:00 horas, se instalará un espacio informativo en los soportales de la Diputación de Huelva, con la participación del Refugio Provincial y diversas asociaciones protectoras, donde se ofrecerá información sobre adopción y cuidado responsable, así como artículos solidarios para recaudar fondos.

Juan Carlos González valoró la campaña y animó a visitar el refugio, recordando que “muchos animales esperan una segunda oportunidad” y que la responsabilidad es clave para evitar que terminen abandonados. Por su parte, Adrián Fernández destacó la importancia de la difusión mediática y agradeció la colaboración de la Diputación y de las asociaciones protectoras.

Entre las asociaciones que participarán en la iniciativa se encuentran Puntanimals, La tribu de Gaia, Palma Perruna, Asociación Hada, Colonias de Punta Umbría, La tropa de Isra, Hope Felino, Mazagón Animal, APAC Huelva, Valverde Animal, Wonderful Cats, Alma Felidae, Asociación Protectora Inocentes Huelva, Condado Felino, Corazones Peludos y Callejeritos Necesitados.

La campaña busca sensibilizar sobre la importancia de adoptar con responsabilidad, recordando que los animales no deben ser un regalo pasajero y que su cuidado requiere compromiso y dedicación.