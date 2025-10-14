Villarrasa acogerá el Campeonato provincial de caza menor con perro

El municipio de Villarrasa se prepara para acoger el próximo 26 de octubre el Campeonato provincial de caza menor con perro en las categorías senior y damas. La prueba, organizada por la delegación onubense de la Federación Andaluza de Caza, se desarrollará a partir de las 08:00 horas en el coto Dehesa Nueva, situado en la carretera que une Villarrasa con Valverde del Camino.

El campeonato fue presentado por el diputado provincial y alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, junto con el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Caza, Juan Jesús Sánchez, y el presidente de la Sociedad de Cazadores de Villarrasa, Manuel Castellano. La inscripción está limitada a dos participantes por cada sociedad de cazadores de la provincia y estará abierta hasta el 19 de octubre a través de la delegación provincial de Caza en Huelva.

Alpresa destacó que es la primera vez que Villarrasa acoge este campeonato y subrayó el apoyo tanto de la Diputación como del Ayuntamiento al sector cinegético. Además, avanzó que se estudia la posibilidad de que Villarrasa sea sede de estos campeonatos provinciales durante los próximos cuatro años, así como de futuros campeonatos andaluces en la misma modalidad.

Por su parte, Sánchez resaltó que el coto elegido es “un lugar idóneo por la riqueza de su entorno natural y la tradición cinegética” y agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de la Sociedad de Cazadores San Vicente Mártir para hacer posible el evento.

Los dos primeros clasificados en Villarrasa representarán a Huelva en el Campeonato de Andalucía, que se disputará el próximo 8 de noviembre en Berja, Almería.