Villanueva de los Castillejos celebra el II Concurso Popular de Croquetas Ibéricas Caseras

Villanueva de los Castillejos se prepara para acoger el II Concurso Popular de Croquetas Ibéricas Caseras, que se celebrará el próximo 7 de diciembre a las 13:30 horas en el Pabellón Municipal de Deportes “Carolina Marín”. La iniciativa forma parte de la XIX Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria y busca rendir homenaje a los sabores tradicionales de la comarca.

El concurso premiará las mejores croquetas caseras con productos ibéricos: un jamón para el primer premio, una paletilla para el segundo y una caña de lomo para el tercero. Se espera la participación de numerosos aficionados y cocineros locales, consolidando así esta cita como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y la tradición ibérica.

El evento combina competición culinaria y feria agroganadera, destacando la importancia del cerdo ibérico en la economía y cultura local, y ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una jornada gastronómica y festiva en Villanueva de los Castillejos.