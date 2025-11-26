Diputación de Huelva publica las actas de las XXXVI Jornadas de Patrimonio de la Sierra

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Cultura, ha presentado la publicación de las actas de las XXXVI Jornadas de Patrimonio de la Sierra de Huelva, celebradas en Encinasola en abril de 2024. La presentación contó con la presencia de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; la alcaldesa de Encinasola, María Dolores Benjumea; la concejala de Cultura, María Teresa García; y el coordinador de las Jornadas, Tomás López.

La diputada Baquero destacó que esta publicación “es mucho más que un libro: es la memoria viva de la Sierra, un testimonio colectivo que reúne voces, investigaciones y experiencias que reflejan el amor por nuestro patrimonio”. Por su parte, la alcaldesa de Encinasola subrayó la emoción que supuso para la localidad acoger esta edición y agradeció la colaboración de asociaciones, hermandades y vecinos, así como el apoyo de la Diputación.

El coordinador de las Jornadas, Tomás López, resaltó la importancia de recopilar y publicar las actas como memoria gráfica y guía para futuras ediciones, agradeciendo la implicación de toda la comunidad de Encinasola.

Estas Jornadas, que se celebran desde 1985 de manera itinerante por distintos municipios de la Sierra, constituyen un referente cultural y patrimonial en la provincia. Con la publicación de estas actas, la Diputación alcanza 25 volúmenes dentro de la colección dedicada a estas jornadas, reafirmando su compromiso con la preservación de la memoria y la identidad de la Sierra de Huelva.