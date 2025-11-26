La Hermandad Matriz de Almonte presenta su programación de Navidad 2025-2026

La Hermandad Matriz de Almonte presentó ayer su programación de Navidad 2025-2026 en un acto que contó también con la difusión oficial de la Felicitación de Navidad. La obra ha sido realizada por el artista Javier Jiménez Sánchez-Dalp, autor de numerosos trabajos para la Hermandad en los últimos cinco años.

La felicitación, elaborada en cera, muestra a la Virgen en su iconografía de Pastora, invitando a dirigir la mirada al Niño que está por nacer, en una clara referencia al anuncio de lo que la Hermandad vivirá en 2026. En la parte inferior se representa el Santuario, concebido como un portal y casa de acogida que subraya el sentido espiritual de estas fechas.

Navidad Hermandad Matriz de Almonte.

Durante la presentación intervinieron las delegaciones implicadas —Formación, Caridad y Juventud— para explicar la nueva programación navideña. El presidente de la Hermandad, Santiago Padilla, destacó que todas las actividades, recogidas en el Programa de Navidad 2025-2026, tienen como objetivo preparar y celebrar la Venida del Pastor Divino al mundo. Esta propuesta de actos comenzará el 4 de diciembre y se puede consultar en el siguiente enlace https://hermandadmatrizrocio.org/wp-content/uploads/2025/11/ACTIVIDADES-NAVIDAD-2025_2026.pdf