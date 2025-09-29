Villalba del Alcor se convierte este fin de semana en el epicentro de la música provincial

Villalba del Alcor acogerá los días 4 y 5 de octubre el IV Encuentro de Bandas de la provincia de Huelva organizado por la delegación de Huelva de la Federación de Bandas de Música de Andalucía (Federband), la Diputación de Huelva y el ayuntamiento de Villalba del Alcor. En esta cuarta edición participarán unos ochenta músicos que forman parte de las veintiuna bandas federadas en la provincia y, al igual que en los anteriores encuentros, se realizarán ensayos para montar un ambicioso concierto que se ofrecerá gratuitamente al público.

La diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero, quien ha estado acompañada en la presentación de este encuentro por el delegado de Ferderband en Huelva, Francisco Javier del Toro, y el alcalde de Villalba del Alcor, Diego del Toro, ha señalado que “este encuentro es un espacio maravilloso de convivencia, de aprendizaje y de pasión por la música”, al mismo tiempo que ha asegurado que también es “fundamental en la promoción de esta federación, ya que del año pasado a este hemos pasado de doce bandas federadas a veintiuno”.

Por su parte, Diego del Toro ha explicado que “Villalba del Alcor siempre ha estado considerado como uno de los municipios referentes a nivel musical de nuestra provincia. Las diferentes bandas de música existentes a lo largo de los años en nuestro municipio han provocado que en nuestro pueblo, la cultura musical, se haya convertido casi en una herencia que va de padres a hijos, llegando a contar en la actualidad con una agrupación musical y con dos bandas de música”.

El alcalde se ha mostrado tremendamente orgulloso de que su localidad acoja este año este IV Encuentro de Bandas de la provincia y ha invitado a todos los asistentes a que “conozcan esa gran riqueza monumental, gastronómica, y musical que tenemos en nuestro municipio”.

Por último, el delegado de Ferderband en Huelva, Francisco Javier del Toro, ha detallado el programa de este encuentro que se iniciará el sábado, día 4 de octubre, con los ensayos de las bandas en sesiones de mañana y tarde, mientras que el domingo por la mañana se efectuará el último ensayo y por la tarde, a partir de las siete, se celebrará el concierto ‘Partieron de Palos de la Frontera’, en el Teatro Municipal de Villalba del Alcor, con entrada gratuita.

Del Toro ha anunciado que este año el director invitado será Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Gutiérrez es director asiduo al frente de importantes orquestas y bandas sinfónicas profesionales de Europa y América, aborda todo tipo de géneros, lidera importantes estrenos de óperas y música sinfónica, realiza grabaciones discográficas, televisivas y bandas sonoras para cine.

Además, Francisco Javier Gutiérrez imparte conferencias y clases magistrales en universidades y dirige orquestas profesionales en Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, España, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia, Portugal y Venezuela. Junto a ello, participa en congresos internacionales, es directivo de la Sección de Música del Ateneo de Sevilla, colabora con todo tipo de medios de comunicación y ha recibido numerosos galardones y condecoraciones europeas y americanas.