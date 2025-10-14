Villablanca se prepara para la 19ª Ruta Motera, recorriendo el Andévalo onubense

El municipio de Villablanca calienta motores para la 19ª edición de su Ruta Motera, un evento consolidado que, según el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, busca “poner en valor no solo Villablanca y su entorno, sino todo el Andévalo onubense”. En las últimas ediciones, la ruta ha recorrido distintos puntos de la comarca: Paymogo en el Andévalo occidental, Alosno en el oriental y, este año, Cabezas Rubias en el Andévalo norte.

La cita será el domingo 26 de octubre, con hasta 300 participantes que llegarán desde toda la provincia de Huelva, otras regiones de Andalucía, Extremadura, e incluso desde Portugal. El evento combina motor, turismo y promoción local, en una jornada que también fomenta la convivencia y el intercambio entre moteros y moteras.

El teniente de alcalde de Villablanca, David Orta, ha resaltado la importancia de la organización municipal y del voluntariado para hacer posible la ruta: “Grandes eventos como este nacen del esfuerzo del equipo de Gobierno y del apoyo de voluntarios, sin los cuales sería imposible”. La cuota de inscripción es de 10 euros, e incluye desayuno, camiseta de recuerdo y almuerzo tradicional acompañado de música en directo. Orta ha pedido paciencia a los municipios por donde pasará la caravana, que puede alcanzar los cuatro kilómetros en carretera.

El recorrido pasará por San Silvestre, Villanueva de los Castillejos, La Puebla de Guzmán, Tharsis, Alosno y Cabezas Rubias, con paradas organizadas por voluntarios locales. El alcalde de Cabezas Rubias, Rafael González, ha agradecido a Villablanca su implicación en esta edición y ha destacado la importancia de la ruta como herramienta de promoción turística y social de la comarca. “Es un placer recibirlos y esperamos que disfruten del pueblo durante la parada”, señaló.

La Ruta Motera de Villablanca se consolida así como una de las experiencias más esperadas del calendario motero de la provincia, combinando pasión por las motos, turismo y dinamización de los municipios del Andévalo.