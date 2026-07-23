Villablanca estrena una nueva glorieta de acceso

La Junta de Andalucía ha concluido las obras de mejora de la seguridad vial en el acceso a Villablanca por la carretera A-499, una actuación que ha supuesto una inversión de 484.575 euros destinada a la construcción de una nueva glorieta.

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, ha visitado la infraestructura junto al alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, y al jefe del Servicio de Carreteras, Ismael Rodríguez, para comprobar el resultado de unos trabajos que se han prolongado durante nueve meses.

La intervención se ha desarrollado en el punto kilométrico 8,2 de la A-499, en la salida del municipio hacia San Silvestre de Guzmán, donde existía una intersección que, según la Junta, presentaba un diseño poco ordenado y generaba maniobras complejas para los conductores.

La nueva glorieta dispone de una calzada anular de 32 metros de diámetro con un único carril y conecta los cuatro accesos principales: los dos ramales de la carretera autonómica, el acceso a una urbanización y la conexión con el casco urbano y la carretera HU-400 en dirección a Lepe.

Las obras también han incluido la construcción de una nueva obra de drenaje para salvar el cauce del arroyo La Taboa en el acceso a un camino rural, además del refuerzo del alumbrado mediante luminarias LED instaladas sobre columnas de nueve metros de altura para mejorar la visibilidad y la seguridad en este tramo urbano.

La actuación ha sido cofinanciada con fondos europeos Feder 2021-2027 y forma parte de las inversiones destinadas a mejorar la red autonómica de carreteras. La A-499 une Ayamonte con Puebla de Guzmán a lo largo de casi 47 kilómetros y está integrada en la Red Intercomarcal de Carreteras de Andalucía.