Flexibilizan la alimentación del ganado ecológico afectado por el incendio de Villanueva de los Castillejos

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha autorizado de forma excepcional el uso de alimentación convencional en explotaciones de ganadería ecológica situadas en los municipios de Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Alosno y Villanueva de los Castillejos, afectados por el incendio forestal declarado a principios de junio que arrasó más de 6.300 hectáreas.

La medida, publicada el pasado 20 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tiene como objetivo paliar la escasez de pastos provocada por el incendio y garantizar el bienestar de los animales criados en régimen extensivo.

El fuego, declarado desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, afectó a 3.370 hectáreas en Gibraleón, 1.363 en San Bartolomé de la Torre y 1.577 entre Alosno y Villanueva de los Castillejos, causando daños en infraestructuras, cultivos, cabaña ganadera, pastos, árboles y otros elementos vinculados a la actividad agraria.

La autorización permitirá suministrar forrajes, paja, grano y pienso no ecológico a explotaciones de bovino, equino, ovino, caprino y porcino extensivo. En el caso de la apicultura, los productores podrán alimentar a las abejas con miel, polen, jarabe de azúcar o azúcar ecológicos, además de trasladar las colmenas a ubicaciones distintas de las previstas en la normativa.

Estas condiciones excepcionales estarán vigentes, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque la Administración revisará la situación quince días antes de esa fecha para valorar una posible prórroga si persisten las circunstancias que motivaron la medida.

Los titulares de explotaciones que deseen acogerse a esta flexibilización deberán presentar una declaración responsableante la Consejería de Agricultura, indicando, entre otros datos, la especie y número de animales afectados, el tipo de alimentación que utilizarán y el periodo durante el que prevén aplicar esta medida excepcional.