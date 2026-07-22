La Policía Local de La Palma denuncia pérdidas salariales y anuncia acciones legales

La representación sindical de CSIF en la Policía Local de La Palma del Condado ha denunciado públicamente la situación que atraviesa la plantilla, asegurando que los agentes sufren pérdidas salariales de entre 10.000 y 13.000 euros anuales y responsabilizando de ello tanto a la Intervención Municipal como al propio Ayuntamiento.

Según el sindicato, el origen del conflicto se encuentra en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que redujo el complemento específico de la Policía Local. Para compensar esa pérdida, el Ayuntamiento incorporó posteriormente dos complementos en las nóminas, correspondientes a horas adicionales y festividades, aunque CSIF sostiene que ambos fueron eliminados al considerarse irregulares y no haberse utilizado la fórmula legal del complemento personal transitorio.

Asimismo, la organización sindical afirma que la posterior Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) tampoco resolvió la situación, al no elevarse al Pleno municipal el acuerdo alcanzado para su aprobación definitiva. A juicio de CSIF, esta circunstancia supuso una negligencia administrativa que dejó sin efecto las compensaciones pactadas.

El sindicato también denuncia lo que considera una fiscalización excesiva y discriminatoria por parte de la Intervención Municipal en el cálculo y abono de la jornada de los agentes. En este sentido, sostiene que, aunque la Policía Local realiza una jornada semanal de 40 horas, la diferencia respecto al resto del personal municipal no se compensa utilizando como referencia las 35 horas efectivas que, según CSIF, realiza el resto de la plantilla, sino las 37,5 horas teóricas, lo que reduce la compensación económica.

Además, la organización critica que los agentes también se vean perjudicados cuando disfrutan de vacaciones o días de asuntos propios, al entender que estos permisos no computan con los índices correctores aplicados a los turnos de noche, fines de semana y festivos, lo que repercute negativamente en sus nóminas.

CSIF considera que esta situación es "insostenible" y ha instado al Ayuntamiento a intervenir para poner fin al conflicto. En caso de no adoptarse medidas, la representación sindical anuncia que promoverá acciones judiciales y movilizacionesen defensa de los derechos de la plantilla.