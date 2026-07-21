Aroche volverá a iluminarse con la Noche de las Velas y el Festival de Diana

El municipio de Aroche volverá a convertirse este verano en uno de los principales referentes culturales de la provincia con la celebración del XI Festival de Diana y una nueva edición de la Noche de las Velas, dos eventos que combinan historia, patrimonio y música en escenarios únicos.

La programación ha sido presentada por la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero Delcán, y la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, quienes han destacado el valor de estas iniciativas para promocionar el rico patrimonio histórico del municipio serrano y atraer visitantes durante la temporada estival.

La primera de las citas tendrá lugar el 25 de julio con el XI Festival de Diana, que se desarrollará en el yacimiento romano de Arucci Turobriga, el único visitable de la provincia de Huelva. La jornada ofrecerá una completa programación con propuestas de arqueogastronomía, recreaciones históricas, juegos de gladiadores, música y teatro clásico, trasladando a los asistentes a la época romana.

El 7 de agosto será el turno de la ya consolidada Noche de las Velas, una de las actividades más esperadas del verano en la Sierra. Más de 3.000 velas iluminarán el casco histórico de Aroche, creando un recorrido nocturno por algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio, acompañado por actuaciones musicales y una cuidada ambientación.

Desde la organización destacan que ambas iniciativas buscan acercar el patrimonio histórico y cultural de Aroche tanto a vecinos como a visitantes, consolidando al municipio como uno de los grandes destinos culturales de la provincia durante el verano.