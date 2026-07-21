San Juan del Puerto también se queda sin internet tras un nuevo sabotaje en la red de fibra

El municipio de San Juan del Puerto se ha quedado este martes sin servicio de internet como consecuencia de un nuevo sabotaje en la red de fibra óptica, una incidencia que se produce apenas un día después del ataque que afectó a las comunicaciones de la Universidad de Huelva.

La avería ha dejado sin conexión a numerosos usuarios del municipio y vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones en la provincia tras los actos vandálicos registrados en las últimas horas.

Esta nueva incidencia coincide además con el anuncio realizado por las subcontratas que trabajan para Telefónica, cuyos empleados habían comunicado que no atenderían averías durante los días 20, 21 y 22 de julio como medida de protesta por los impagos que denuncian sufrir.

Por el momento no han trascendido detalles oficiales sobre el alcance del sabotaje en San Juan del Puerto ni sobre el tiempo previsto para el restablecimiento del servicio. Tampoco se ha confirmado si ambos incidentes guardan relación, aunque la coincidencia temporal ha incrementado la preocupación entre usuarios y empresas afectadas.

Las operadoras trabajan para esclarecer lo ocurrido y recuperar las comunicaciones lo antes posible. Mientras tanto, la incidencia vuelve a afectar a vecinos, comercios y empresas que dependen de la conexión a internet para desarrollar su actividad diaria.