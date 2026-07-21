Punta Umbría abre una Oficina Municipal de la Vivienda

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha inaugurado la Oficina Municipal de la Vivienda, un nuevo servicio destinado a facilitar el acceso a la vivienda mediante información, asesoramiento y acompañamiento en los trámites relacionados con ayudas, vivienda protegida y programas públicos.

Ubicada en la primera planta del edificio Galeón, la oficina ofrecerá atención especializada sobre ayudas al alquiler, acceso a viviendas protegidas y gestionará la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, un requisito indispensable para optar a las futuras promociones públicas que se desarrollen en el municipio. La atención se prestará preferentemente mediante cita previa.

Durante la inauguración, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, destacó que la puesta en marcha de este servicio responde a una de las principales prioridades del equipo de Gobierno: facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias. En este sentido, recordó que llega en un momento clave, ya que permitirá atender a los interesados en la nueva promoción de viviendas sociales "tras veinte años sin que el Ayuntamiento impulsara una iniciativa de este tipo".

La apertura de la oficina se enmarca en una estrategia municipal más amplia para incrementar el parque público residencial. El Consistorio ya ha licitado las obras para la construcción de 48 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la avenida de la Libertad, un proyecto con una inversión cercana a los seis millones de euros, que el Ayuntamiento considera la mayor actuación de vivienda social actualmente en marcha en la provincia de Huelva y la subvención de mayor cuantía obtenida por el municipio.

Además, Hernández Cansino anunció que el Presupuesto Municipal de 2026 incluirá financiación para concurrir a nuevas convocatorias de ayudas con el objetivo de promover otras 80 viviendas sociales junto a la urbanización alcalde Cayetano Hernández del Campo.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta de vivienda asequible y dar respuesta a la creciente demanda existente en Punta Umbría, favoreciendo especialmente que jóvenes y familias puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio.

El alcalde animó a todas las personas interesadas a inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y a utilizar los servicios de la nueva oficina, que nace como punto de referencia para resolver dudas y gestionar los trámites relacionados con el acceso a una vivienda pública.

En el acto de inauguración también participaron el primer teniente de alcalde, José Antonio González López; la concejala de Servicios Sociales, Cinta López Limón; y el responsable técnico de la nueva oficina, el letrado Ramón Pérez.