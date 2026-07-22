Almonte recupera cuatro lagunas temporales en los Montes Ordenados

El Ayuntamiento de Almonte ha presentado las actuaciones de recuperación ambiental llevadas a cabo en cuatro lagunas temporales de los Montes Ordenados, una intervención financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La inauguración tuvo lugar este lunes con un recorrido guiado por las lagunas, al que asistieron el alcalde, Francisco Bella, miembros de la Corporación municipal, personal técnico y representantes de la empresa adjudicataria de las obras.

La actuación ha permitido restaurar estos espacios naturales, considerados ecosistemas de especial valor dentro del entorno de Doñana, donde desempeñan un papel relevante para la conservación de numerosas especies de flora y fauna.

Los trabajos han consistido en la eliminación de la vegetación forestal que ocupaba el vaso lagunar y la retirada de materiales acumulados con el paso del tiempo, recuperando el estrato impermeable de arcilla. Según el Ayuntamiento, esta intervención permite restituir la morfología original de las lagunas, favorecer una mayor permanencia del agua y mejorar las condiciones de los hábitats asociados.

Estas lagunas temporales habían sufrido un proceso de degradación durante décadas debido, entre otros factores, a antiguas repoblaciones forestales que alteraron su funcionamiento natural y redujeron su capacidad para retener agua.

Con esta actuación, el Consistorio busca contribuir a la conservación y recuperación de estos humedales, integrados en uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico de la provincia de Huelva.