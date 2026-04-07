Un vendedor de la ONCE reparte 105.000 euros en Isla Cristina el día de su cumpleaños

La suerte ha vuelto a sonreír en Isla Cristina gracias a Javier Carvajal, vendedor de la ONCE, que ha repartido un total de 105.000 euros al vender tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El hecho cobra aún más significado al coincidir con una fecha muy especial para el propio vendedor, ya que realizó esta venta el mismo día de su cumpleaños.

No es la primera vez que Carvajal reparte premios importantes en la localidad onubense. El pasado mes de octubre ya distribuyó otros 200.000 euros, consolidándose como uno de los vendedores que más fortuna ha llevado a Isla Cristina en los últimos meses.

Desde la ONCE han querido felicitar tanto a los agraciados como al propio vendedor, destacando su trayectoria y su implicación en la venta del cupón.

La noticia ha sido recibida con alegría en el municipio, donde este nuevo premio vuelve a dejar constancia de que la suerte sigue pasando por Isla Cristina.