Almonte impulsa la inclusión de El Rocío en la señalización turística de las carreteras estatales

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado los trámites para incorporar a El Rocío al Catálogo de Destinos del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO), lo que permitiría dotar al núcleo de señalización oficial en la red estatal de carreteras.

Esta iniciativa busca mejorar la orientación, la accesibilidad y la seguridad vial en los principales accesos, especialmente en vías como la A-49 y la A-483, donde actualmente la señalización resulta insuficiente en algunos puntos para guiar con claridad a conductores y visitantes.

Desde el Consistorio destacan que la incorporación a este sistema no solo reforzará la promoción turística de El Rocío, sino que también contribuirá a una mejor organización del tráfico, reduciendo confusiones en enlaces y facilitando los desplazamientos hacia la aldea, que recibe visitantes durante todo el año.

El Ayuntamiento continúa así avanzando en la tramitación administrativa necesaria para lograr esta inclusión, que supondría un paso importante para adaptar la señalización a la relevancia cultural, religiosa y turística del enclave dentro de la provincia.