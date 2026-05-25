Once voluntarios onubenses viajarán a Senegal, Guatemala y Paraguay para conocer proyectos de cooperación internacional

La Diputación Provincial de Huelva enviará este año a once personas voluntarias de distintos municipios de la provincia a proyectos de cooperación internacional que se desarrollan en Senegal, Guatemala y Paraguay, dentro de una iniciativa impulsada junto a ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

El programa permitirá que personas procedentes de San Juan del Puerto, Valverde del Camino, Aracena y municipios de la Mancomunidad de Municipios Beturia conozcan sobre el terreno distintos proyectos sociales y humanitarios impulsados con participación onubense.

Las primeras personas voluntarias viajarán a Louga, en Senegal, dentro del proyecto desarrollado por la Fundación Cepaim con la colaboración de los ayuntamientos de Valverde del Camino y San Juan del Puerto. Durante este año, tres personas de cada municipio podrán comprobar de primera mano actuaciones como la construcción de escuelas rurales, cooperativas de mujeres, mejoras en el acceso al agua potable o la adquisición de molinos para comunidades locales.

Además, el Ayuntamiento de Aracena seleccionará a dos voluntarios para conocer el proyecto que la Asociación Médicos con Iberoamérica IBERMED desarrolla en el caserío de La Ceiba, en el municipio guatemalteco de Jocotán. Allí colaboran en iniciativas destinadas a garantizar el acceso sostenible al agua potable para familias indígenas Ch’orti y reducir enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento.

Por su parte, la Mancomunidad de Beturia elegirá entre dos y tres personas para participar en las actuaciones que la Asociación Traperos Huelva lleva a cabo en el Bañado Sur de Asunción, en Paraguay. El proyecto busca fortalecer la organización comunitaria y la participación de jóvenes, mujeres y recicladores en acciones vinculadas a la justicia ambiental y la sostenibilidad.

Desde la Diputación han destacado además el alto grado de implicación femenina en estas convocatorias, ya que más del 90 por ciento de las candidaturas presentadas corresponden a mujeres profesionales comprometidas con la cooperación internacional y la justicia social.

El programa forma parte de las líneas de actuación recogidas en el Plan Director 2024-2027 del Servicio de Cooperación Internacional y Oficina Iberoamericana de la Diputación, que apuesta por fomentar la participación ciudadana en proyectos solidarios y acercar la realidad de la cooperación al conjunto de la sociedad onubense.

Tras su experiencia, las personas voluntarias deberán desarrollar actividades de sensibilización en sus municipios para compartir lo vivido y acercar a la población el trabajo solidario que se impulsa desde la provincia de Huelva en distintos países del mundo.