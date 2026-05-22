Isla Cristina decreta luto oficial por el fallecimiento de dos vecinos

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha decretado luto oficial tras el fallecimiento este viernes de dos vecinos de la localidad en trágicas circunstancias ocurridas tanto en el municipio isleño como en El Rocío.

Tras tener conocimiento de ambos sucesos, el Consistorio reunió de forma inmediata a responsables municipales para valorar las medidas institucionales a adoptar en señal de duelo, respeto y acompañamiento a las familias afectadas.

La Alcaldía ha acordado declarar luto oficial desde las 20:00 horas de este viernes y hasta las 20:00 horas del sábado 23 de mayo.

Durante ese periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta y lucirán un crepon como muestra del pesar institucional por los hechos acontecidos.

El Ayuntamiento ha trasladado además, en nombre de toda la Corporación y de la ciudadanía isleña, sus condolencias y apoyo a familiares, amistades y allegados de las personas fallecidas.