La Junta invertirá más de medio millón de euros para hacer más seguro el acceso a Manzanilla

La Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 586.000 euros las obras de remodelación del acceso a Manzanilla desde la carretera A-472, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial en uno de los puntos considerados más peligrosos de este tramo.

La intervención, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, contempla la construcción de una nueva glorieta en el kilómetro 22 de la A-472 para reorganizar el tráfico y reducir la siniestralidad en la zona.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa UC10 y tendrán un plazo estimado de ejecución de seis meses.

Actualmente, el cruce funciona mediante una intersección con isleta que permite movimientos en varios sentidos, una configuración que, según la Junta, genera situaciones de riesgo tanto para los vehículos que circulan por la carretera autonómica como para quienes acceden desde la vía provincial HU-6109 hacia Paterna del Campo y desde el acceso al municipio.

La nueva glorieta tendrá un diámetro exterior de 40 metros, cuatro salidas y una calzada anular de ocho metros de ancho, adaptándose a la normativa vigente en materia de trazado y seguridad vial.

El proyecto incluye además la renovación del firme, nueva señalización, balizamiento y mejoras en la iluminación de la zona.

La glorieta dispondrá de una farola central de diez metros de altura con cuatro luminarias, mientras que también se reforzará el alumbrado en los accesos desde la A-472, la HU-6109 y el vial de entrada a Manzanilla.

La actuación está cofinanciada a través del programa europeo Feder 2021-2027 para Andalucía y busca mejorar tanto la seguridad como la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos al municipio condal.