La Monacilla encara la apertura de su gran parque infantil inclusivo y sostenible
La nueva infraestructura contará con juegos tematizados, zonas de descanso y elementos adaptados para menores con movilidad reducida
La urbanización de La Monacilla entra en la recta final de las obras de su nuevo gran parque infantil tematizado, sostenible e inclusivo, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Aljaraque con una inversión cercana a los 100.000 euros.
El alcalde, Adrián Cano, y el concejal de Urbanismo, Samuel Murillo, han visitado la infraestructura, que ocupará una superficie de 270 metros cuadrados y que busca reforzar la oferta de ocio familiar del municipio.
El parque contará con una gran estructura multijuegos compuesta por seis plataformas, puente pasarela, anillas colgantes, barra de bombero, rocódromo, redes de trepa, rampas con cuerda y un gran tobogán tubular de casi cuatro metros de altura.
Además, se instalarán columpios dobles, muelles individuales, juegos balanceantes inclusivos con respaldo, paneles interactivos, pizarra y un carrusel adaptado sin barreras arquitectónicas.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto será precisamente su carácter inclusivo. Entre los elementos previstos figura un trampolín accesible para usuarios en silla de ruedas y un pavimento continuo de seguridad diseñado para garantizar un uso adaptado a todas las edades y capacidades.
La actuación incorporará también zonas de descanso para familias y acompañantes, además de mobiliario urbano sostenible fabricado con polímeros reciclados.
Según ha destacado Adrián Cano, el nuevo parque permitirá “mejorar un entorno ya privilegiado y reforzar la infraestructura turística familiar del municipio integrando sostenibilidad, accesibilidad y resistencia frente a las condiciones climáticas y actos vandálicos”.
El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Costa Occidental de Huelva – Conectando el Destino’, promovido por el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental y financiado con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Ayuntamiento ha avanzado además que en una segunda fase se incorporará una pista multijuegos para ampliar las posibilidades deportivas y de ocio en la zona.