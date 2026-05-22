La Biblioteca de Lepe incorpora un e-póster multitáctil para consultar su catálogo digital
El nuevo equipamiento forma parte del proyecto de transformación digital de la biblioteca como espacio seguro para jóvenes
La Biblioteca Municipal Baltasar de los Ríos cuenta desde esta semana con un nuevo e-póster digital multitáctil de 55 pulgadas destinado a facilitar la consulta del catálogo bibliográfico y mejorar la experiencia de los usuarios en sus instalaciones.
La presentación del nuevo equipamiento ha corrido a cargo de la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Subvenciones del Ayuntamiento de Lepe, Carolina Reyes, y del concejal delegado de Bibliotecas, Aurelio Madrigal.
La actuación forma parte del proyecto de transformación digital y funcional de la biblioteca como espacio seguro para jóvenes y ha sido financiada mediante una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea NextGenerationEU.
Además del nuevo e-póster interactivo instalado en el hall de entrada, la biblioteca ha incorporado una impresora de tarjetas para facilitar la expedición de carnés, tres mini PC con monitor y dos contadores de personas.
La inversión total asciende a 9.976,98 euros dentro de un proyecto orientado a modernizar y reforzar el uso de la biblioteca como espacio tecnológico, cultural y de ocio seguro para infancia y juventud.
Desde el Ayuntamiento han destacado que este nuevo equipamiento permitirá agilizar consultas, acceder al historial de lecturas y facilitar diferentes trámites habituales de los usuarios.
La biblioteca lepera, ubicada en la calle Oria Castañeda, fue reinaugurada el pasado mes de octubre tras una rehabilitación integral y se ha consolidado desde entonces como uno de los espacios culturales con mayor actividad del municipio, contando con salas de lectura, estudio, informática, zona infantil y espacios para conferencias y reuniones.