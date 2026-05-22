La Biblioteca de Lepe incorpora un e-póster multitáctil para consultar su catálogo digital

La Biblioteca Municipal Baltasar de los Ríos cuenta desde esta semana con un nuevo e-póster digital multitáctil de 55 pulgadas destinado a facilitar la consulta del catálogo bibliográfico y mejorar la experiencia de los usuarios en sus instalaciones.

La presentación del nuevo equipamiento ha corrido a cargo de la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Subvenciones del Ayuntamiento de Lepe, Carolina Reyes, y del concejal delegado de Bibliotecas, Aurelio Madrigal.

La actuación forma parte del proyecto de transformación digital y funcional de la biblioteca como espacio seguro para jóvenes y ha sido financiada mediante una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea NextGenerationEU.

Además del nuevo e-póster interactivo instalado en el hall de entrada, la biblioteca ha incorporado una impresora de tarjetas para facilitar la expedición de carnés, tres mini PC con monitor y dos contadores de personas.

La inversión total asciende a 9.976,98 euros dentro de un proyecto orientado a modernizar y reforzar el uso de la biblioteca como espacio tecnológico, cultural y de ocio seguro para infancia y juventud.

Desde el Ayuntamiento han destacado que este nuevo equipamiento permitirá agilizar consultas, acceder al historial de lecturas y facilitar diferentes trámites habituales de los usuarios.

La biblioteca lepera, ubicada en la calle Oria Castañeda, fue reinaugurada el pasado mes de octubre tras una rehabilitación integral y se ha consolidado desde entonces como uno de los espacios culturales con mayor actividad del municipio, contando con salas de lectura, estudio, informática, zona infantil y espacios para conferencias y reuniones.