Aljaraque ya cuenta los días para una romería histórica por el 75 aniversario de la Virgen de los Remedios

Aljaraque ya vive la cuenta atrás para una de las celebraciones más esperadas del año. La Romería en honor a Nuestra Señora de los Remedios se celebrará del 29 al 31 de mayo en una edición especialmente emotiva al coincidir con el 75 aniversario de la llegada de la Virgen al municipio.

La romería ha sido presentada oficialmente en el Ayuntamiento con la participación del alcalde, Adrián Cano; el concejal de Tradiciones y Fiestas, Juan Antonio Ramos; y el vicepresidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Ascensio Vázquez.

El alcalde destacó que el municipio ya ha iniciado “la esperada cuenta atrás” tras meses de trabajo coordinado entre el consistorio, la hermandad y los cuerpos de seguridad para preparar unos días que el pasado año superaron las 20.000 visitas.

Entre las principales novedades volverá a ponerse en marcha un servicio gratuito de autobuses con salidas cada media hora desde Aljaraque y desde el recinto romero durante todo el fin de semana. Además, el Ayuntamiento ha ampliado las zonas de aparcamiento hasta alcanzar unas 800 plazas.

Por su parte, Ascensio Vázquez subrayó el carácter especial de esta edición asegurando que “si cada año la romería es singular, esta vez tiene un significado muy especial por el 75 aniversario de la llegada de la Virgen de los Remedios”.

Los actos comenzarán previamente el miércoles 27 de mayo con la tradicional ofrenda infantil de flores. Un día después tendrá lugar la multitudinaria ofrenda floral en la plaza de la Constitución, una de las estampas más esperadas y emotivas de estas fiestas.

El viernes arrancará oficialmente la romería con la salida de la Virgen hacia su ermita en la Dehesa de Aljaraque acompañada por cientos de romeros, carretas y caballistas.

La madrugada del sábado estará marcada por el rezo del Santo Rosario junto al Simpecado de la patrona en el recinto romero, mientras que el domingo se celebrará la recepción de hermandades y la Solemne Función Principal.

La jornada concluirá con actos tan tradicionales como la subasta de flores, la Puja del Clavel para elegir la Mayordomía del próximo año y el regreso de la Virgen a su templo parroquial entre vivas, sevillanas y emoción.

Aljaraque se prepara así para vivir unos días donde la fe, la convivencia y las tradiciones volverán a llenar de vida la Dehesa en una de las romerías con más arraigo de la provincia de Huelva.