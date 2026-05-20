Espina acusa a Bella de convocar el pleno de la zona azul de Matalascañas mientras estaba de crucero

La polémica por la zona ORA de Matalascañas continúa elevando la tensión política en el Ayuntamiento de Almontedespués de que el portavoz del PSOE, José Miguel Espina, haya acusado al alcalde, Paco Bella, de actuar “de forma ruin, cobarde y traicionera” al convocar un pleno extraordinario durante los días grandes de la Romería del Rocío.

Espina realizó estas declaraciones desde un crucero en el que se encuentra de vacaciones junto a su familia, asegurando que había organizado el viaje “desde hace más de un año”, como viene haciendo “desde hace más de 25 años”. El dirigente socialista afirmó además que únicamente dejó de hacerlo cuando formó parte del equipo de Gobierno municipal “porque entendía que en la semana más importante que tiene el pueblo de Almonte no podía irme de vacaciones”.

El portavoz explicó que permaneció varias horas sin cobertura hasta llegar a puerto, momento en el que recibió “más de 150 llamadas y cientos de mensajes” relacionados con la convocatoria del pleno.

Según Espina, tras la suspensión del último pleno municipal preguntó personalmente al alcalde cuándo se retomaría la sesión y asegura que Paco Bella le respondió “expresamente” que sería “después del Rocío”.

“Tengo testigos, estaban el resto de portavoces”, afirmó el dirigente socialista, quien sostiene que el alcalde le garantizó además que todas las mociones pendientes, incluida la ordenanza relacionada con la zona azul, serían debatidas tras la romería.

Espina reiteró su rechazo frontal a la implantación de la ORA en Matalascañas asegurando que seguirá votando “no” al proyecto “como en las once ocasiones anteriores”.

El portavoz socialista cargó duramente contra el alcalde y el equipo de Gobierno, a quienes acusó de querer evitar el debate político aprovechando la ausencia de varios concejales durante el Rocío.

“Es indigno que un alcalde de Almonte convoque un pleno un jueves del Rocío. Todo el mundo ha respetado siempre estas fechas menos él”, manifestó.

Asimismo, calificó la decisión de “cobarde” por “no querer afrontar el debate político” y de “ruin” por realizar la convocatoria “con nocturnidad y alevosía”.

La tensión política en torno a la zona ORA se mantiene después de que el pasado pleno municipal rechazara la ordenanza reguladora del estacionamiento por 11 votos frente a 10, mientras el Ayuntamiento mantiene que el sistema puede continuar funcionando tras la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.