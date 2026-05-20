El Festival de Bandas de Punta Umbría llevará el nombre de Manuel Retamales Martín

El histórico Festival de Bandas de Música de Punta Umbría pasará a denominarse oficialmente ‘Festival de Bandas de Música Manuel Retamales Martín’, en homenaje a uno de los jóvenes más queridos y recordados de la vida musical y cultural del municipio.

El anuncio coincide con la celebración este año de la 30 edición del festival, que tendrá lugar el próximo 4 de julio y contará con la participación de la Banda de Música de Niebla como formación invitada.

El alcalde puntaumbrieño, José Carlos Hernández Cansino, destacó que será “una edición muy especial y emotiva”, subrayando que Manuel Retamales representó “los valores de compañerismo, pasión por la música y amor por nuestras tradiciones”.

Manuel Retamales formó parte desde muy joven de la Banda Municipal de Música, dejando una profunda huella tanto en el ámbito humano como musical entre compañeros, amigos y vecinos del municipio.

A lo largo de los años participó en festivales y encuentros musicales por distintos puntos de Andalucía, además de representar a Punta Umbría en citas internacionales celebradas en Francia e Italia.

Su vinculación con la vida cultural del municipio fue constante, participando activamente también en tradiciones tan arraigadas como el Carnaval de la Luz, la Semana Santa o las fiestas de la Santa Cruz y la Virgen del Carmen.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento quiere perpetuar la memoria de un joven muy querido en la localidad y mantener vivo su legado entre las nuevas generaciones vinculadas a la música y la cultura puntaumbrieña.

El homenaje convertirá así el festival en mucho más que una cita musical, reforzando el componente emocional y de recuerdo hacia una figura que sigue muy presente en la memoria colectiva del municipio.